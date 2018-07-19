Burger King, 1954 yılında James Mc Lamore ve David Edgerton tarafından Amerika Birleşik Devletleri – Miami’de kurulan ve Dünya’nın en büyük fast food zincirlerinden biridir. Kullandığı slogan ise “Have It Your Way”(İstediğiniz Gibi)'dir.

James McLamore ve David Edgerton 1967’de şirketlerini Pillsbury’e satana kadar Burger King, ülkedeki 3. büyük fast-food zinciri haline geldi. McLamore ve Edgerton Burger King restaurantlarına farklı bir yön vermeye çalıştılar. Burger King yemek odası sunan ilk zincir oldu. 1957’de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli “Alevde Izgara” konsepti ve bu konseptin en popüler burgeri Whopper'ı eklediler ve bu lezzet tüm dünyaya yayıldı.

Burger King, dünya genelinde 82 ülkede 12.500’den fazla restoranı ile hizmet vermektedir. Burger King, Türkiye’deki faaliyetelerine 1995 yılında TAB Gıda Sanayi A.Ş.’nin ana geliştirici ve üretici haklarını alarak bünyesine katmasıyla başladı. Kısa sürede restoranlarının sayılarını artırarak lezzetlerin adresi olmuştur.

BURGER KING ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Burger King'in iki farklı çalışma saati bulunmaktadır. AVM içindeki Burger King şubeleri mesaiye saat 10:00'da başlayıp, saat 22:00'a kadar aralıksız olarak devam etmektedir. Burger King 'in kendisine ait olan şubelerinde mesai saat 07:30'da başlamakta ve gece saat 01:30'da sona ermektedir. Burger King şubeleri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet vermektedir.

BURGER KING İLETİŞİM BİLGİLERİ

Burger King Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Burger King'e

444 54 64 Müşteri Hizmetleri numarası veya 0 212 236 56 45 nolu faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

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