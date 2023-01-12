Burhan Çaçan hayatını kaybetti

"Ağlama", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" isimli dört sinema filmi çekmiştir. "İlahiler 99" ve "Mevlüt Ve İlahiler" isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Çaçan, evli ve iki çocuk babasıydı.