Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Burhan Tamalan davasında yaşanan gelişme anneyi isyan ettirdi

Berhan Tamalan davasında flaş gelişme yaşandı. Üç yerinden bıçaklandı, aylarca yoğun bakımda kaldı, yaşam savaşı verdi. Ancak sekizinci duruşmada mütalaası 'yaralama' suçundan verildi. Bu da acılı anneyi isyan noktasına getirdi

Burhan Tamalan davasında yaşanan gelişme anneyi isyan ettirdi
HABERTURK.COM

Türkiye günlerce 19 yaşındaki lise öğrencisi aynı zamanda profesyonel dansçı Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasını konuşmuştu.

Berhan okul çıkışı tanımadığı insanlar tarafından sadece üzerinde okul üniforması var diye bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştı.

9 AY TUTUKLU YARGILANDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre Berhan günlerce yoğun bakımda kaldı, ölümle burun buruna geldi. Ancak Berhan'ı o hale getiren kişi 9 ay tutuklu yargılandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Bu durum en çok anne Kibriye Tamara'nın yüreğini parçaladı. 'Buna birileri dur demezse bunun sonu gelmez, cezasını çekmesini istiyorum' diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Havalimanı'nda turistleri dolandıran sayman çetesine operasyon
GÜNDEMHavalimanında utandıran görüntüler!
Sahte içki baskınında tarihi eser ele geçirildi! - Haberler
GÜNDEMSahte içki baskınında tarihi eser ele geçirildi
Ölümlü kaza sonrası feci görüntü! - Haberler
GÜNDEMÖlümlü kaza sonrası feci görüntü!
SON DAKİKA İçişleri açıkladı: İşte 'kontrollü normalleşme' cevapları - Haberler
GÜNDEMİçişleri'nden 'kontrollü normalleşme' yanıtları
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te Ağırladı
GÜNDEMŞentop'un misafiri KKTC Başbakanı
AK Partili Özkan: 2023'te HDPyi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz
GÜNDEM"HDP sandığa gömülüp tabela partisi olacak"
AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan baba ile oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü
GÜNDEMBaba ile oğlu korona kurbanı
60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? - 60 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı
GÜNDEMMüslüm Baba'ya videolu anma