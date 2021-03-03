Türkiye günlerce 19 yaşındaki lise öğrencisi aynı zamanda profesyonel dansçı Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasını konuşmuştu.
Berhan okul çıkışı tanımadığı insanlar tarafından sadece üzerinde okul üniforması var diye bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştı.
9 AY TUTUKLU YARGILANDIKTAN SONRA SERBEST KALDI
Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre Berhan günlerce yoğun bakımda kaldı, ölümle burun buruna geldi. Ancak Berhan'ı o hale getiren kişi 9 ay tutuklu yargılandı ve daha sonra serbest bırakıldı.
Bu durum en çok anne Kibriye Tamara'nın yüreğini parçaladı. 'Buna birileri dur demezse bunun sonu gelmez, cezasını çekmesini istiyorum' diye konuştu.
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