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        Haberler Dünya Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu

        Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu

        2020 yılında darbeyle başa gelen Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:42
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        Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu
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        Darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yapan hükümet, Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiğini aktardı.

        Olayla ilişiği bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, hükümetin darbe girişiminin arkasındakilerinin maskesini düşürüp, olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.

        Darbe girişimine karışan ancak kaçmayı başaranların güvenlik güçlerince arandığı belirtilen açıklamada, darbeye kalkışanların ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.

        26 Eylül'de darbe söylentileri sonrası başkent Vagadugu'da çok sayıda gösterici sokağa inmiş ve devlet lideri İbrahim Traore'ye destek sloganları atmıştı.

        Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Eylül 2020'de iktidara el koymuş ve Yüzbaşı İbrahim Traore ülkenin lideri olmuştu.

        Bağımsızlığını 1960'ta kazanan Burkina Faso'da şimdiye kadar 10 askeri darbe yaşandı.

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        #Burkina Faso
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