Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - BOLU/DÜZCE/SAKARYA

AA

Burkina Faso’nun kuzeyinde askeri araca yönelik silahlı saldırıda 6 asker ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün ülkenin kuzeyindeki Foube bölgesinde, silahlı kişiler askeri nakil aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi.

AYNI GÜNDE İKİNCİ SALDIRI İDDİASI

Öte yandan, yerel basının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ülkenin doğusundaki Kompienga vilayetinde motosikletli kişilerin aynı gün sığır pazarına düzenlediği silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberlerde, saldırıda birçok hayvanın da telef olduğu ifade edildi.

Burkina Faso’nun Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.