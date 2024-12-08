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        Haberler Dünya Burkina Faso'da yeni başbakan atandı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Burkina Faso'da yeni başbakan atandı

        Burkina Faso'da, yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 02:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 02:04
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        Burkina Faso'da yeni başbakan atandı
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        Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Ouedraogo, Başbakan olarak atandı.

        Burkina Faso devlet televizyonunun genel yayın yönetmenliğini yapan Ouedraogo, Eylül 2022'deki askeri darbenin ardından İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev almıştı.

        Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, 6 Aralık'ta imzaladığı kararnameyle Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela'yı görevden almıştı.

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