Burkina Faso'daki terör operasyonlarında 112 terörist öldürüldü

Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!

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AA

Burkina Faso ordusundan yapılan açıklamada, son birkaç haftada ülkenin kuzey ve doğusunda terörle mücadele operasyonları yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonlarda 11 askerin yaşamını yitirdiği, 112 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, operasyonlarda, teröristlere ait silah ve patlayıcıların ele geçirildiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.