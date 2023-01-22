Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi - Dünya haberleri
ABONE OL

Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi

Burkina Faso, ülkede konuşlu Fransız askeri birliklerinin ayrılmasını talep etti.

Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi - Dünya haberleri
AA

Burkina Faso Devlet Televizyonunun (RTB) Burkina Faso Haber Ajansını (AIB) kaynak gösterdiği haberine göre, Burkina Faso hükümeti, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 18 Ocak'ta askıya aldı.

Hükümet, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askeri birliklerinin 1 ay içerisinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Başkent Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Görev Gücü'nde, 400 asker görev yapıyor.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yapılan askeri darbe sonrasında bir süredir var olan Fransız karşıtlığı güç kazanmıştı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİNİN AYRILMASI İSTENDİ

Burkina Faso hükümeti, aralık sonunda Fransa'dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın görevden alınmasını ve yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti.

Hükümet, Hallade'ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını belirterek, kendisiyle çalışmak istemediklerini ifade etmişti.

Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.

DARBEYLE HIZ KAZANAN FRANSIZ KARŞITI EYLEMLER

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba'nın Fransa Büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı.

İddiaların ardından Fransa Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılırken etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

18 Kasım 2022'de düzenlenen gösteride de büyükelçilik önünde toplanan protestocular, Fransa karşıtı sloganlar atmış, elçilik binasına taş ve sopalarla saldırmaya çalışmıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez dünya evine girdi
DÜNYA 93 yaşında dördüncü kez evlendi
İsrailin Kanada Büyükelçisi, "Netanyahu hükümeti politikalarına" tepki olarak istifa etti
DÜNYA İsrailli büyükelçiden tepki istifası
Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütüne iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz - Gündem Haberleri
DÜNYA İsveç'teki yeni provokasyona sert tepki!
Rus ordusu, Moskova'daki idari binalarda hava savunma tatbikatı yaptı
DÜNYA Moskova'daki idari binalarda hava savunma tatbikatı
İsveç'te Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
DÜNYA İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
İsrail ordusu, istihbarat toplayan "Shoval" tipi İHAların kullanımını geçici olarak durdurdu
DÜNYA İsrail ordusundan İHA'lara geçici durdurma
SON DAKİKA | Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan İsveç'te Kuran-ı Kerim yaktı: Türkiye'den çok sert tepki!
DÜNYA İsveç'te Kuran-ı Kerim yakıldı: Türkiye'den sert ...
Macron ve Scholz savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
DÜNYA Macron ve Scholz'un savunma sanayisine yatırım planı
Ukrayna’da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
DÜNYA Ukrayna’da helikopter kazasında ölenler için cenaze ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki: Nefret suçu, düşünce özgürlüğü değildir - Son Dakika Haberleri
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.