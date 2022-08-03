Burkina Faso'dan terörle mücadele açıklaması 0:00 / 0:00

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Bölge sakinleri, geçtiğimiz günlerde Togo sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Pognoa köyünde düzenlenen operasyonda 37 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede, Burkina Faso ordusuyla DEAŞ ve El Kaide bağlantılı militan gruplar arasında sık sık çatışmalar gerçekleşiyor.

BÖLGE SAKİNİ: 37 KİŞİNİN CENAZESİNE KATILDIM

Ordudan yapılan açıklamada, onlarca teröristin öldürüldüğünü fakat operasyonda yanlışlıkla sivillerin de vurulduğu belirtildi. Ordu hayatını kaybeden sivillerin sayısını belirtmezken, ismini açıklamak istemeyen bir bölge sakini 37 kişinin cenaze törenine katıldığını açıkladı.

Burkina Faso'daki bir sağlık çalışanı da, operasyonun ardından yaralı 9 sivilin Togo Dapaong'daki bölge hastanesine kaldırıldığı ifade etti.

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