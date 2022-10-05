Burkina Faso’da 8 çocuk açlıktan öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Burkina Faso’da terör örgütlerinin ablukası nedeniyle 8 çocuk açlıktan öldü

Burkina Faso’da terör örgütleri tarafından abluka altına alındığı için hiçbir gıda ürününün kalmadığı Djibo kasabasında 8 çocuk açlıktan öldü

Burkina Faso’da terör örgütlerinin ablukası nedeniyle 8 çocuk açlıktan öldü
Burkina Faso’da 8 çocuk açlıktan öldü
0:00 / 0:00
AA

Afrika ülkesi Burkina Faso’da terör örgütleri tarafından abluka altına alınan Soum ilindeki Djibo kasabasında 8 çocuk açlıktan öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, 26 Eylül’de Soum bölgesine yardım malzemesi taşıyan konvoya eşlik eden askerler ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmanın ardından örgüt mensupları bölgeyi abluka altına aldı.

Hiçbir gıda ürününün kalmadığı belirtilen bölgede 8 çocuk açlıktan öldü. Hayatta kalan bölge sakinleri için, sosyal ağlar üzerinden #PontAerienPourdjibo ve #AgirPourDjibo #BurkinaFaso etiketleri ile yardım kampanyaları başlatıldı.

TERÖR SALDIRISINDA 27 ASKER ÖLDÜ

Bölgeye 26 Eylül’de asker eşliğinde gıda yarımı taşıyan 200 kamyonluk konvoya terör örgütü üyeleri saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 27 asker hayatını kaybetmiş, 50 sivil kaybolmuştu. AA'nın haberine göre; sık sık terör saldırısını yaşandığı ülkede, 30 Eylül’de ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı Traore olduğunu duyurmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015 ila Aralık 2021 arasındaki saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat
DÜNYA ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak tatbikat
Tahran Başsavcılığı: Gösterilerde gözaltına alınan 400 kişi serbest bırakıldı
DÜNYA İran'da protestolar sürüyor: 400 kişi serbest ...
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak
DÜNYA Hollanda'da okullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak
ABD Başkanı Biden ve Ukrayna lideri Zelenskiy telefonda görüştü
DÜNYA Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü
NATO: Rusya nükleer pozisyonunda değişikliğe gitmedi
DÜNYA NATO'dan kritik 'nükleer' açıklaması
Fransa'da son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı çöpe atılabilir
DÜNYA 30 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gidebilir
Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret
DÜNYA Almanya'dan Polonya'nın tazminat talebine ret
Himalayalar'da çığ faciası: 10 dağcı öldü! - Dünyadan Haberler
DÜNYA Himalayalar'da çığ faciası: 10 dağcı öldü!
Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü: "Türkiye, NATO’da kilit öneme sahip bir müttefik"
DÜNYA "Türkiye, NATO’da kilit öneme sahip bir müttefik"
İngiltere Başbakanı Truss'tan İsrail açıklaması: Destekçisiyim ve büyük bir siyonistim
DÜNYA Truss: İsrail'in destekçisi ve büyük bir siyonistim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.