Bursa barajları doluyor! 16 Şubat 2026 Pazartesi Bursa barajlarında doluluk seviyesi yüzde kaç oldu?

"ARTIK BURSA SU ŞEHRİ DEĞİL"

21 Ocak itibarıyla kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki su kaynaklarının yeterince beslenememesinin de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine yol açtığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Artık Bursa su şehri değil. Bugün itibarıyla dahi hem Doğancı Barajımızda hem Nilüfer Barajımızda su seviyeleri halen düşük. Nilüfer Barajı'nda yüzde 2 seviyesinde, Doğancı Barajı'nda yüzde 10’lar seviyesinde, daha yüzde 10’lara yeni eriştik. Ocak ayının neredeyse yarısını geçtik. Yani evet kar var, öyle görünüyor. Kar yağışı görünüyor, yağmur görünüyor. Ama halen daha toprak doymadı. Çünkü kuraklığın getirdiği etkiyle birlikte toprak halen daha kendini doyuramadı. Onun için tasarrufun önemli olduğu vurgusunu yapıyoruz. Onun için suyun kıymetli olduğunun vurgusunu yapıyoruz. Ve Bursalılar bu konuda son derece duyarlı davrandılar” diye konuştu.