Bursa barajları doluyor! 16 Şubat 2026 Pazartesi Bursa barajlarında doluluk seviyesi yüzde kaç oldu?
Bursa'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Kuraklık nedeniyle uzun süredir susuzluk yaşayan Bursa'da baraj doluluk seviyesi neredeyse yüzde 50 oldu! Uzun zamandır yağış alan kentte geçen ay baraj doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçülmüştü. İşte, 16 Şubat 2026 Pazartesi Bursa barajlarında son durum
Uzun bir zamandır kuraklık ve su kesintileri ile baş eden Bursa'dan iyi haberler geliyor. Ocak ayında yüzde 4 olan barajlar 5 Şubat itibarıyla yüzde 25'e kadar yükseldi. Son zamanlarda yağış alan Bursa'da barajlar dolmayı sürdürüyor. İşte, 16 Şubat 2026 Pazartesi Bursa barajlarında son durum ve baraj doluluk oranları
17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
"ARTIK BURSA SU ŞEHRİ DEĞİL"
21 Ocak itibarıyla kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki su kaynaklarının yeterince beslenememesinin de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine yol açtığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Artık Bursa su şehri değil. Bugün itibarıyla dahi hem Doğancı Barajımızda hem Nilüfer Barajımızda su seviyeleri halen düşük. Nilüfer Barajı'nda yüzde 2 seviyesinde, Doğancı Barajı'nda yüzde 10’lar seviyesinde, daha yüzde 10’lara yeni eriştik. Ocak ayının neredeyse yarısını geçtik. Yani evet kar var, öyle görünüyor. Kar yağışı görünüyor, yağmur görünüyor. Ama halen daha toprak doymadı. Çünkü kuraklığın getirdiği etkiyle birlikte toprak halen daha kendini doyuramadı. Onun için tasarrufun önemli olduğu vurgusunu yapıyoruz. Onun için suyun kıymetli olduğunun vurgusunu yapıyoruz. Ve Bursalılar bu konuda son derece duyarlı davrandılar” diye konuştu.
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
16 Şubat 2026 itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı yüzde 48.87 olarak ölçüldü.
5 Şubat tarihinde bu oran 25.74 olarak ölçülmüştü.
Ocak ayında ise bu rakam yüzde 4,29 olarak ölçüldü.
BURSA 2025-2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ocak: Yüzde 24,54
Şubat: Yüzde 32,17
Mart: Yüzde 38,34
Nisan: Yüzde 48,62
Mayıs: Yüzde 55,84
Haziran: Yüzde 51,09
Temmuz: Yüzde 35,92
Ağustos: Yüzde 19,73
Eylül: Yüzde 7,07
Ekim: Yüzde 0,33
Kasım: Yüzde 0
Aralık: Yüzde 0
Ocak 2026: Yüzde 4,29
Şubat 2026: Yüzde 25,74