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Bursa Cuma namazı: 22 Ocak Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. uma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Peki, Bursa Cuma vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 22 Ocak Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı: 22 Ocak Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 22 Ocak günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 22 Ocak Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 22 OCAK 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 22 Ocak öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

22 Ocak Bursa Cuma namazı saati: 13:12

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
22 Ocak 2021 Cuma06:4608:1413:2015:5418:1719:39
23 Ocak 2021 Cumartesi06:4508:1313:2115:5518:1819:40
24 Ocak 2021 Pazar06:4508:1213:2115:5618:1919:41
25 Ocak 2021 Pazartesi06:4408:1213:2115:5718:2019:42
26 Ocak 2021 Salı06:4408:1113:2115:5818:2219:43
27 Ocak 2021 Çarşamba06:4308:1013:2115:5918:2319:44
28 Ocak 2021 Perşembe06:4308:0913:2216:0018:2419:45

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU:"Aklın İbadeti: Tefekkür"

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hanefi’de Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Sıhhat şartları.

Sıhhat şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Cumanın sıhhat şartlarında mezhepler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır.

Sıhhat şartları yedidir:

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.

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