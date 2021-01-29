Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Bursa Cuma namazı: 29 Ocak Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. uma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Peki, Bursa Cuma vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 29 Ocak Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı: 29 Ocak Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 29 Ocak günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 29 Ocak Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 29 OCAK 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 29 Ocak öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

29 Ocak Bursa Cuma namazı saati: 13:22

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
29 Ocak 2021 Cuma06:4208:0913:2216:0118:2519:47
30 Ocak 2021 Cumartesi06:4108:0813:2216:0218:2619:48
31 Ocak 2021 Pazar06:4008:0713:2216:0318:2819:49
01 Şubat 2021 Pazartesi06:4008:0613:2216:0418:2919:50
02 Şubat 2021 Salı06:3908:0513:2216:0518:3019:51
03 Şubat 2021 Çarşamba06:3808:0413:2316:0618:3119:52
04 Şubat 2021 Perşembe06:3708:0313:2316:0718:3219:53


TEYEMMÜM NASIL ALINIR? TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER NELER?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmi kirliliği gidermek amacıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmi temizlik demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)” (Nisa, 4/43; Maide 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm; niyet ederek temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle birlikte mesh etmekten ibarettir. Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine de niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içi ve dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 19- 22).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu alma: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 75 yaş üstü aşı randevu alma ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı randevusu nasıl alınır?
AÖF kayıt yenileme 2021! AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?
GÜNDEMAÖF kayıt yenileme 2021!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
REFORM! Son dakika: Yargı reformunun detayları belli oldu! - ÖZEL
GÜNDEMİşte hukuk reformu taslağı!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Son dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu! 66 gözaltı
GÜNDEM25 ilde FETÖ operasyonu! 66 gözaltı
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
İSOT! Son dakika... Şanlıurfa'ya müzesi kurulacak!
GÜNDEMŞanlıurfa'ya müzesi kurulacak!
"KAFANA SIKACAĞIM" Son dakika: Korona yetmedi, tehditlere devam ediyor
GÜNDEM"Korona" bulaştırmaya çalışmıştı! Peşini bırakmıyor!
SON DAKİKA: Samsun'da 42 gündür aranıyor, 2 çocuk annesi Arzu'nun katili konuştu
GÜNDEMKatilin ifadesi! Arzu'nun kızından ağlatan paylaşım!