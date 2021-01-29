Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 29 Ocak günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 29 Ocak Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 29 OCAK 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 29 Ocak öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

29 Ocak Bursa Cuma namazı saati: 13:22

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 29 Ocak 2021 Cuma 06:42 08:09 13:22 16:01 18:25 19:47 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:41 08:08 13:22 16:02 18:26 19:48 31 Ocak 2021 Pazar 06:40 08:07 13:22 16:03 18:28 19:49 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:40 08:06 13:22 16:04 18:29 19:50 02 Şubat 2021 Salı 06:39 08:05 13:22 16:05 18:30 19:51 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:38 08:04 13:23 16:06 18:31 19:52 04 Şubat 2021 Perşembe 06:37 08:03 13:23 16:07 18:32 19:53



TEYEMMÜM NASIL ALINIR? TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER NELER?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmi kirliliği gidermek amacıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmi temizlik demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)” (Nisa, 4/43; Maide 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm; niyet ederek temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle birlikte mesh etmekten ibarettir. Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine de niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içi ve dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 19- 22).