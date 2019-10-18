Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Bursa Cuma namazı kaçta? 18 Ekim Diyanet Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namaz saati, 18 Ekim Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa Ulu Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Dualarımız Mehmetçiğimiz İçin" konusu işlendi. Diyanet 18 Ekim Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 18 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Ekim Bursa Cuma namazı saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 18 EKİM 2019

Bursa Cuma namazı saati: 12.54

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
18 Ekim 2019 Cuma05:4707:1012:5415:5718:2819:46
19 Ekim 2019 Cumartesi05:4807:1112:5415:5618:2719:45
20 Ekim 2019 Pazar05:4907:1212:5415:5518:2519:44
21 Ekim 2019 Pazartesi05:5007:1312:5415:5418:2419:42
22 Ekim 2019 Salı05:5107:1412:5315:5318:2319:41
23 Ekim 2019 Çarşamba05:5207:1512:5315:5218:2119:40
24 Ekim 2019 Perşembe05:5307:1612:5315:5118:2019:38


CUMA NAMAZI KAÇ KİŞİ İLE KILINIR

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).

Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB bilim ve sanat merkezlerini güçlendirmek için harekete geçti
GÜNDEMMEB, bilim ve sanat merkezlerini güçlendirmek için ...
İzmir Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Diyanet İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEM18 Ekim İzmir Cuma namazı saat kaçta?
Türkiye kazandı
GÜNDEMTürkiye kazandı
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden "düzensiz göçle mücadele" açıklaması - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da 34 bin kaçak göçmen geri gönderildi"
Son dakika... İşte dayakçı kızlar kararı! 46 yıla kadar hapis isteniyordu- HABERLER
GÜNDEMİşte dayakçı kızlar kararı! 46 yıla kadar hapis ...
Ankara Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Diyanet Ankara Cuma namazı saati
GÜNDEM18 Ekim Ankara Cuma namazı saat kaçta?
Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı
GÜNDEMÜç ilçeye kayyum atandı!
Cuma namazı saati 18 Ekim 2019! Diyanert il il İstanbul, Ankara, izmir cuma namazı saati kaçta? İstanbul Cuma namaz vakti
GÜNDEM18 Ekim İstanbul Cuma saati kaçta?
KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor?2019 KYK burs başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?
GÜNDEMKYK burs başvuruları ne zaman bitiyor?
Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı
GÜNDEMMarmaray seferleri aksadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X