Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 10 Mayıs günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 10 Mayıs Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Bursa Cuma namazı saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 10 MAYIS
Bursa Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Bursa'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Bursa Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 10 Mayıs Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Bursa Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...
Bursa Cuma namazı saati: 13.05
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:06
|05:47
|13:05
|16:58
|20:14
|21:48
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:04
|05:46
|13:05
|16:58
|20:15
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:03
|05:45
|13:05
|16:58
|20:16
|21:51
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:01
|05:44
|13:05
|16:58
|20:17
|21:52
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|16:59
|20:18
|21:53
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|16:59
|20:19
|21:55
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:57
|05:41
|13:05
|16:59
|20:20
|21:56
ABDEST NASIL ALINIR?
Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
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