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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Cuma namazı saat kaçta? 10 Mayıs Diyanet Bursa Cuma namaz vakti

Bursa Cuma saati, 10 Mayıs Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa Ulu Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Ramazan ve İnfak" konusu işlendi. 10 Mayıs Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 10 Mayıs günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 10 Mayıs Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Bursa Cuma namazı saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 10 MAYIS

Bursa Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Bursa'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Bursa Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 10 Mayıs Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Bursa Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Bursa Cuma namazı saati: 13.05

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
10 Mayıs 2019 Cuma04:0605:4713:0516:5820:1421:48
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:0405:4613:0516:5820:1521:49
12 Mayıs 2019 Pazar04:0305:4513:0516:5820:1621:51
13 Mayıs 2019 Pazartesi04:0105:4413:0516:5820:1721:52
14 Mayıs 2019 Salı03:5905:4313:0516:5920:1821:53
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:5805:4213:0516:5920:1921:55
16 Mayıs 2019 Perşembe03:5705:4113:0516:5920:2021:56

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız. 

Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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