Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 18 Aralık günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki;18 Aralık Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 18 ARALIK 2020
Bursa Cuma namazı saati: 13:05
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|18 Aralık 2020 Cuma
|06:43
|08:14
|13:05
|15:26
|17:47
|19:12
|19 Aralık 2020 Cumartesi
|06:44
|08:15
|13:06
|15:27
|17:47
|19:13
|20 Aralık 2020 Pazar
|06:44
|08:15
|13:06
|15:27
|17:48
|19:13
|21 Aralık 2020 Pazartesi
|06:45
|08:16
|13:07
|15:28
|17:48
|19:14
|22 Aralık 2020 Salı
|06:45
|08:16
|13:07
|15:28
|17:49
|19:14
|23 Aralık 2020 Çarşamba
|06:46
|08:17
|13:08
|15:29
|17:49
|19:15
|24 Aralık 2020 Perşembe
|06:46
|08:17
|13:08
|15:29
|17:50
|19:15
CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "MÜMİN HER İŞİN MUKTEDİLİDİR"
CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?
İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
YORUMLAR