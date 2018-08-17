Bursa Cuma namazı saati kaçta? sorusu bugün camileri dolduracak Bursalılar tarafından merak ediliyor. Bursa'da geçen hafta Cuma namazı saat 13.15'te okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.14'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Bursa'nın haftalık namaz ve ezan saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Ağustos 2018 Cuma 04:35 06:10 13:14 17:00 20:06 21:34 18 Ağustos 2018 Cumartesi 04:37 06:11 13:14 17:00 20:05 21:33 19 Ağustos 2018 Pazar 04:38 06:12 13:14 16:59 20:04 21:31 20 Ağustos 2018 Pazartesi 04:39 06:12 13:13 16:58 20:02 21:29 21 Ağustos 2018 Salı 04:41 06:13 13:13 16:58 20:01 21:27 22 Ağustos 2018 Çarşamba 04:42 06:14 13:13 16:57 19:59 21:25 23 Ağustos 2018 Perşembe 04:43 06:15 13:13 16:56 19:58 21:24

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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