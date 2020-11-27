Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 27 Kasım günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 27 Kasım Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 27 Kasım 2020
Bursa Cuma namazı saati: 12.56
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|27 Kasım 2020 Cuma
|06:27
|07:56
|12:56
|15:25
|17:47
|19:11
|28 Kasım 2020 Cumartesi
|06:28
|07:57
|12:57
|15:25
|17:47
|19:10
|29 Kasım 2020 Pazar
|06:29
|07:58
|12:57
|15:24
|17:46
|19:10
|30 Kasım 2020 Pazartesi
|06:30
|07:59
|12:57
|15:24
|17:46
|19:10
|01 Aralık 2020 Salı
|06:30
|08:00
|12:58
|15:24
|17:46
|19:10
|02 Aralık 2020 Çarşamba
|06:31
|08:01
|12:58
|15:24
|17:45
|19:10
|03 Aralık 2020 Perşembe
|06:32
|08:02
|12:59
|15:24
|17:45
|19:10
CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir"
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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