Bursa Cuma saati hemen her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de Bursa'da Cuma namazı kılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tarihin tüm ihtişamıyla ayakta durduğu şehirde inanlar, Cuma namazı ve Bursa namaz vakitlerini araştırıyor. Peki; 7 Aralık 2018 Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte cevabı...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ 7 ARALIK

Bursa Cuma Namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Bilindiği üzere Cuma namazı öğle vaktinde cami ve mescitlerde cemaatle kılınıyor. Bu nedenle Bursa Cuma namazı saatini öğrenmek isteyenler aynı zamanda Bursa Cuma namazı vaktini araştıryor. İşte, 7 Aralık Bursa Cuma namazı vakti ve Bursa namaz vakitleri...

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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