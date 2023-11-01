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        Haberler Gündem Medya Bursa Cumhuriyet'in 100. yılını adımlıyor basın galasında Habertürk ve Show TV'ye ödül

        Bursa Cumhuriyet'in 100. yılını adımlıyor basın galasında Habertürk ve Show TV'ye ödül

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Bursa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor" başlıklı "Bursa Başarı Ödülleri ve Basın Galası" gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:45
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        Habertürk ve Show TV'ye ödül
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki galada yaptığı konuşmada gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenleri kutladı. Törende konuşan Aktaş, deprem bölgesindeki gazetecilerin sadece mesleklerini icra etmediğini, insani bir görevde yaptıklarını vurguladı.

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de basın mensuplarının zor şartlar altında canı pahasına görev yaptığını dile getirdi.

        HABERTÜRK VE SHOW TV’YE MEDYA BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLDİ

        Galada, Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, Habertürk Yazarı Yasemin Güneri ve Habertürk TV Kameramanı Adem Gümüş ile Show TV Haber Ankara Temsilcisi Faruk Demirel’e medya başarı ödülü takdim edildi.

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        #Bursa
        #haberler
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