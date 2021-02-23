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Bursa'da 150 kilometrelik kovalamaca yangınla bitti: 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin polis araçlarına çarpıp alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaklaşık 150 kilometre polis ekiplerince kovalanan otomobildeki şüphelilerin alkollü olduğu ve otomobilde uyuşturucu taşıdıkları iddia edildi

Bursa'da 150 kilometrelik kovalamaca yangınla bitti: 1 yaralı
150 kilometrelik kovalamaca yangınla bitti!
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 41 LD 044 otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yenişehir ilçesine doğru giden otomobili durdurmak için bölgedeki jandarma ekipleri bariyerlerle önlem aldı.

KOVALAMACA YAKLAŞIK 150 KİLOMETRE SÜRDÜ

Bariyerlere çarpıp yoluna devam eden otomobil, Bursa-İzmir otoyoluna yöneldi. Otomobil, yaklaşık 150 kilometrelik kovalamacının ardından otoyolun Görükle Hal Kavşağı mevkisinde iki polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

AA'nın haberine göre; ekiplerce yanan otomobilden çıkarılan şüphelilerden O.A. (27) yaralandı. Diğer şüpheli F.A. (26) gözaltına alındı.

Yaralı O.A, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, F.A. emniyete götürüldü. Şüphelilerin alkollü olduğu ve otomobilde uyuşturucu taşıdığı öne sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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