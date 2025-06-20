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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu | Son dakika haberleri

        Bursa'da 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavisi süren 1 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:39
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        Bursa'da gıda zehirlenmesi! 1 kişinin durumu ağır
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan işçiler, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

        Fabrikada çalışan 20 işçi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Tedavileri süren işçilerden D.G'nin (25) durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan Akhisar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 3 işçinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

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