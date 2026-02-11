Canlı
        Haberler Gündem Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu. Denizden çıkarılan çocuğun cansız bedeni, hastane morguna götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 00:38 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:38
        5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

        Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

        Denizden çıkarılan çocuğun cansız bedeni, hastane morguna götürüldü.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Sakaryada sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlüye ait olduğu belirlendi. (AA) 

