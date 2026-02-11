Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu. Denizden çıkarılan çocuğun cansız bedeni, hastane morguna götürüldü
Giriş: 11.02.2026 - 00:38 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:38
AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.
Denizden çıkarılan çocuğun cansız bedeni, hastane morguna götürüldü.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ