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        Haberler Gündem Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da aileler arasında kavga: 3 yaralı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında daha önce de tartışma yaşayan aileler arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 04:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 04:46
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        Aileler arasında kavga: 3 yaralı
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        Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde aralarında daha önce de tartışma yaşayan aileler arasında kavga çıktı.

        Kavgada damat Fatih K, kayınvalidesi Birgül A'yı (55) bıçakla göğsünden yaraladı.

        Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheli Fatih K'yı kısa sürede yakaladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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