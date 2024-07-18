Bursa'da darbedilen damat ağır yaralandı, yakınları gelinin evini bastı!

Bursa'da iki gün önce eşi A.Ö'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları Gökhan T. ile Hasan T, yaşanan arbede sırasında damadın yakınları tarafından darbedilip, bıçakla yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen A.Ö. ve Şahin Ö. arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Durumu öğrenen gelinin yakınları iki gün önce damadın yanına giderek tartışmaya başladı.

DARBEDİLEN DAMAT AĞIR YARALANDI REKLAM Kavgaya dönüşen olayda gelinin yakınları damat Şahin Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden darbetti. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.