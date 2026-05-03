        Bursa'da direksiyona alkollü geçen sürücü çarptığı yayayı ağır yaralayıp kaçtı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da direksiyona alkollü geçen sürücü çarptığı yayayı ağır yaralayıp kaçtı!

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 46 yaşındaki M.B.'ye aracıyla çarpan alkollü sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan M.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 08:48 Güncelleme:
        Alkollü sürücü çarpıp kaçtı!

        Bursa'da alkollü bir sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, G.U. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen M.B. (46)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan M.B. yola savrulurken; sürücü G.U., aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde G.U.'nun 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Ağır yaralanan M.B. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde "Cehennem Necati" lakablı Necati Arabacı yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, toplam 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

