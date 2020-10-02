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ABC bursa'da ekinezya ekimine destek verecek

ABC Deterjan'ın her yıl Türkiye’nin farklı bir bölgesinde kadın çiftçiler ile birlikte farklı bir tıbbi ve aromatik bitkiye destek verme hedefli kurumsal sosyal sorumluluk projesinin bu yıl seçilen bitkisinin ekinezya, bölgenin ise Bursa Karacabey ilçesinin Dağkadı köyü olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ABC Deterjan ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği bu üretim modeli sayesinde kadınlar hem meslek sahibi yapılıyor hem de yerel değerlere odaklanarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuluyor. Verilen bilgiye göre, bu yıl seçilen Bursa Karacabey Dağkadı köyünde ekinezya projesinden 30 kadın gelir elde edecek

Bursa'da ekinezya ekecekler

ABC Deterjan'nın her yıl farklı bir bölgede kadın çiftçiler ile farklı bir tıbbi ve aromatik bitkiye destek verme amaçlı kurumsal sosyal sorumluluk projesinde bu yıl Bursa’nın Karacabey ilçesinin Dağkadı köyü ve destek verilecek tıbbi ve aromatik bitki olarak da ekinezya seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk olarak Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde kadın çiftçilerle safran üretimi yapıldı. İlk yıl 600 gram safran üretilmesi sağlandı, 20 kadın proje sayesinde gelir elde etti. Bu safranların tümünden elde edilen hasılat kadınlara gelir olarak dağıtıldı.

Projenin ikinci yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile stratejik ortaklık gerçekleştirildi. Ordu’nun Perşembe ilçesinde taflan bitkisine destek verilerek çürüyen taflan meyvelerinin ekonomiye katkı sağlaması gerçekleştirildi. Verilen bilgiy göre, Ordu Perşembe’de kurulan meyve kurutma ünitesi sayesinde bu yıl sonuna kadar taflan dahil 400 ton meyve değerlendirilmiş olacak.

400 BİN TL GELİR SAĞLANACAK

2020 yılının projesi olarak seçilen ekinezya bitkisinin şu ana kadar ekonomik anlamda değeri olan bir bitki olmadığı belirtildi. ABC Deterjan’ın Yerli Yerinde projesi kapsamında verilen destek sayesinde bölgede 5 dönümlük alanda ekinezya yetiştirilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Yetişen ekinezyaların kurutularak ekonomik değer sağlaması amacıyla Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi'nin kurutma makinesi başta olmak üzere tüm teknik ekipmanının satın alınmasının sağlandığı kaydedildi.

Hasat sonunda elde edilecek yaklaşık 1.5 ton ekinezyanın satışı için aktar toptancıları ve e-ticaret için altyapı çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre, hasat sonunda elde edilmesi planlanan 1.5 ton ekinezyanın ekonomik değeri yaklaşık 375 bin-400 bin TL arasında değişiyor. Yerli Yerinde Ekinezya projesi sayesinde Dağkadı köyünde 30 kadın kendilerini geçindirecek geliri elde edebilecek. Kadın kooperatifinin tesisinde oluşturulan teknik ekipman ve kurutma makineleri sayesinde ziyan olan pek çok sebze ve meyve de değerlendirilecek. Bu sayede yıllık yaklaşık 1 milyon TL'lik gelir elde edilebilecek.

'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA DEĞER YARATIYOR'

Projeye ilişkin konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, "Tarım ülkemizin en önemli değerlerinden birisi. Geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra ülkemizde bu anlamda dev bir hazine daha var; Tıbbi ve Aromatik bitkiler. Tarımda çok önemli bir değerimiz daha var; Kadınlar ve çiftçilik yapan kadınlarımız. Bursa’da çok büyük oranda çiftçiliği kadınlarımız ile yürütüyoruz. Açıkçası tarım alanında kadınlarımızın erkeklerden daha fazla değer yarattıklarını söyleyebilirim. ABC’nin bize başvurusu ile birlikte bir taşla iki kuş vurmuş olduk" dedi.

Yerli Yerinde Ekinezya projesinin STK ortağı Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız da, "Bu proje ve ABC’nin desteği sayesinde hem hayallerimizi süsleyen tıbbi ve aromatik bitkiyi yetiştirdik hem de kooperatifimizin tesisindeki teknik ekipman eksiklerimizi gidermiş olduk. 5 dönümlük arazimizi ekinezya yetiştirme alanı olarak ayırdık. 100 gramı 25 TL'den satılan ekinezyayı 2020 yılında 1.5 ton kadar elde etmiş olduk. Bu alanda 30 kadınımız bu işten ekmek yiyecek. Özel sektör ile yapılan tüm çalışmalar bizim için çok değerli" dedi.

ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer de, "Ekinezya projesi, Türkiye için bir örnek sağlayacak olması açısından da ilgimizi çekti. Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe ve son olarak Bursa Dağkadı ile birlikte yaklaşık 200 kadın bu proje sayesinde gelir elde edebiliyor. 2025 yılına kadar ABC ile Yerli Yerinde projesi sayesinde 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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