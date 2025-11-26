Bursa'da fabrika yangını

İHA'nın haberine göre; yangın, Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.