        Bursa'da fabrika yangını

        Bursa'da fabrika yangını

        Bursa'da bir fabrikada çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:42 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:42
        Bursa'da fabrika yangını
        İHA'nın haberine göre; yangın, Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

