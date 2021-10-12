Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bursa'da fabrikada patlama! 1 ölü, 3 yaralı - Bursa haberleri
ABONE OL

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.

SON DAKİKA: Bursa'da fabrikada patlama! 1 ölü, 3 yaralı - Bursa haberleri
AA

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

20 KİŞİ ETKİLENDİ

Vali Canbolat ayrıca, "Patlamanın, asit patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Olayda, 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Şu anda gerekli önlemleri aldık" dedi.

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden kişinin ise fabrikada çalışan Özkan Deniz olduğu, patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, patlama sırasında gazdan zehirlenenlerin sayısının ise 24'e yükseldiği belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yol temizliğine ihtiyacı var
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yol temizliğine ihtiyacı ...
AK Parti'li İsmet Uçma uğurlanıyor - Haberler
GÜNDEM AK Parti'li İsmet Uçma uğurlanıyor
FENALIK GEÇİRDİ! Son dakika: Cezayı duydu hastanelik oldu! - VİDEO HABER
GÜNDEM Cezayı duydu hastanelik oldu!
Son dakika: 5 öğrencinin öldüğü faciada sıcak gelişme! - Afyonkarahisar haberleri
GÜNDEM 5 öğrencinin öldüğü faciada sıcak gelişme!
DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek yerleştirme taban puanları ve DGS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
GÜNDEM DGS ek tercih tarihi belli oldu mu?
DENETİMLER BAŞLADI! Son dakika: Turisti almayan taksiye büyük ceza - Haberler
GÜNDEM Turisti almayan taksiye büyük ceza!
Mevlid kandili ne zaman, hangi gün 2021? 2021 Mevlid kandili oruç tutulur mu? İşte mevlid kandili ibadetleri..
GÜNDEM Mevlid kandili ne zaman, hangi gün 2021?
Şanlıurfa’da ateş açılan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı
GÜNDEM Kanlı infaz! Baba öldü, oğlu yaralandı
Tevfik Göksu ile Doğan Subaşı arasında halk ekmek tartışması
GÜNDEM Halk ekmek tartışması
Engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri
GÜNDEM 750 engelli öğretmen ataması yapılacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.