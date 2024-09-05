Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali", "Damağımdaki Bursa" temasıyla "Damağımdaki Bursa" temasıyla 13-15 Eylül'de yapılacak. Festivale, 7 ülkeden katılımcılar gelecek.

Gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyelerin gerçekleştirileceği festivalin tanıtım toplantısı, Kestel ilçesindeki bir incir bahçesinde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihten bugüne miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

"KENTİN HER KÖŞESİNDE AYRI BİR LEZZET VAR" Kentin her köşesinde ayrı bir lezzet olduğunu vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti: "Festival boyunca ilçelerimizdeki kadın dayanışma dernekleri, kooperatifler, kültür ve kalkındırma dernekleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatını bulacak. Bursa'nın marka değerini hep beraber yükseltmiş olacağız. Bursa'ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa'ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıktığı bir festival olacak. Yabancı ülkelerden gelen katılımcılar, ülkelerindeki lezzetleri bizlere sunacak. Bir sonraki adımda bizler, o ülkelerdeki gastronomi festivallerine katılarak, lezzetlerimizi tanıtacağız.