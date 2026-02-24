Canlı
        Bursa'da iki grup birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı | Son dakika haberleri

        Bursa'da iki grup birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı

        Bursa'da bir kafede, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 02:36
        Kafede masalı sandalyeli kavga
        Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; Taraflar, kafede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga, kafede bulunan diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

