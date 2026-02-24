Bursa'da iki grup birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı

Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; Taraflar, kafede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga, kafede bulunan diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.