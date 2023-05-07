Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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DHA

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl-Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi.

Kurşunlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan Samet A. (26) yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyir halindeyken Eymir Mahallesi'ne dönüş yapan İnci Ö. (30) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Otomobil sürücüsü Samet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nevide A. (65), Mürüvvet A. (59), Merve Ö. (29) ve Hafza Ö. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.