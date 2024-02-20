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        Haberler Gündem Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:28
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Engin O. (31) yönetimindeki otomobil, Çitli Mahallesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkış yapmak isteyen Ahmet F. (43) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlar savrularak ağır hasar alırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Cemre B, Emirhan B. ve Belgin B. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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