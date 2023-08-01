Bursa İnegöl'de fabrika yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 3 fabrikaya daha sıçradı.
Giriş: 01.08.2023 - 17:07
Yangın saat 16.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı.
Alevler bitişikteki 3 fabrikaya daha sıçradı. Metal, mobilya ve iplik fabrikalarındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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