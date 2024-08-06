Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası

Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tamamında yapılan denetimlerde tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ila 63 bin 683 lira arasında değişen cezalar uygulandı. Bu kişilere toplam 375 bin lira ceza verildi.