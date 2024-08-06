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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası | Son dakika haberleri

        Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:24
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        Bursa'da belediye ekipleri çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor.

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        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin bazı noktalarına kaçak hafriyat ve moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

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        Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tamamında yapılan denetimlerde tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ila 63 bin 683 lira arasında değişen cezalar uygulandı. Bu kişilere toplam 375 bin lira ceza verildi.

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        Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatın önüne geçmek için mesai harcayan ekiplerin, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden, gelişigüzel moloz döken kişiler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edeceği bildirildi.

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        #Bursa
        #kirlilik
        #moloz
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