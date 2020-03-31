Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan üretimine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

koronavirüs
AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde kaçak maske ve dezenfektan üretildiği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Şirinevler Mahallesi 99. Sokakta V.Y'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Ortabağlar Mahallesi 8. Dilek Sokakta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi.

Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Af yasası ne oldu SON DAKİKA bugün 2020! Af yasası meclise geldi mi? 31 Mart Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasasında en güncel gelişmeler
Trakya Üniversitesi eski rektörü Prof. Poyraz Ülger yaşamını yitirdi
GÜNDEMProf. Dr. Poyraz Ülger vefat etti
Son dakika haberler... Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı!
GÜNDEMAmbulansı kaçırdı kovalamacayla yakalandı!
Son dakika haberler... Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar!
GÜNDEMValiden 'sosyal mesafe' tepkisi!
Son dakika haberler... "Adın cinayete karıştı" yalanına inanan yaşlı kadın altınlarını dolandırıcıya kaptırdı!
GÜNDEMCinayet yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar!
Son dakika haberler... Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor
GÜNDEMGökçeada'ya gelenler için karantina uygulaması
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs ...
İlber Ortaylı, koronavirüs salgını sonrası dünyada oluşabilecekleri Habertürk'te anlattı
GÜNDEMİlber Ortaylı Habertürk'te anlattı! İşte salgın ...
2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı
GÜNDEM2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit savcı Kiraz'ı andı
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı andı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X