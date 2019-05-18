Dehşete düşüren olay!

Olay, sabah saat 08.30 sularında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kiralama şirketi ortaklığı bulunan Onur Y. ve Ali Ö. arasında anlaşmazlık çıktı. Onur Y. sabah saatlerinde yanına aldığı tabancayla araç kiralama şirketine gitti. Burada kapı ve camları kıran çılgın genç, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler sebebiyle yaralandı. Onur Y. camlarını kırdığı iş yerinin içine girip otomatik pompalı tüfeği aldı.

Onur Y. dışarı çıkarken dükkanda bulunan koltukları ateşe vererek kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan kesiklerle koşmaya çalışan Onur Y. iki sokak arkada bilincini kaybederek bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan dükkana müdahale ederken, polis ekipleri de yerdeki kan izlerini takibe başladı.