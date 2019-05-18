Dehşete düşüren olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da kanlı öfke! Kendisini öldürüyordu...

Bursa'da bir genç, iddiaya göre, ortağına kızıp araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi. Bu sırada vücudunda kesikler oluşan kaçarken 2 sokak ileride bayıldı. Onur G. isimli gencin kanlar içinde yattığı yerde bir pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.

Dehşete düşüren olay!

Olay, sabah saat 08.30 sularında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kiralama şirketi ortaklığı bulunan Onur Y. ve Ali Ö. arasında anlaşmazlık çıktı. Onur Y. sabah saatlerinde yanına aldığı tabancayla araç kiralama şirketine gitti. Burada kapı ve camları kıran çılgın genç, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler sebebiyle yaralandı. Onur Y. camlarını kırdığı iş yerinin içine girip otomatik pompalı tüfeği aldı.

Onur Y. dışarı çıkarken dükkanda bulunan koltukları ateşe vererek kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan kesiklerle koşmaya çalışan Onur Y. iki sokak arkada bilincini kaybederek bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan dükkana müdahale ederken, polis ekipleri de yerdeki kan izlerini takibe başladı.



KAN İZLERİNİ TAKİP EDEREK BULDULAR

Kan izlerinin diğer sokağa doğru gittiğini gören ekipler, Onur Y. isimli genci baygın halde bulundu. Bilinci kapalı olan Onur Y.'nin yanında dükkandan aldığı otomatik pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.

Çok fazla kan kaybeden Onur Y.'ye ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan Onur Y. ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis, kundaklanan dükkanda ve Onur Y.'nin kan kaybından bayıldığı yerde incelemelerde bulunurken, tabanca ve otomatik tüfek emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselere yeni sistemi anlatıyor!
GÜNDEMBakan Selçuk liselerde yeni sistemin detaylarını ...
Ayşe'nin pişmanlık duymayan katili ile babasına ağır müebbet!
GÜNDEMAyşe'nin katiline ağır müebbet!
Çiftlik Bank'ın firarı sanığının yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEMÇiftlik Bank'ın firarı sanığının yeni görüntüleri ...
Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı! "Pişman değilim!" dedi
GÜNDEMHamile eşini 7 yerinden bıçaklamıştı!
Platonik aşık dehşetinde istenen ceza belli oldu
GÜNDEM'Öleceksin' diyerek böyle saldırdı
19 Mayıs ile ilgili en güzel şiirler 2019: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
GÜNDEM19 Mayıs ile ilgili en güzel şiirler
19 Mayıs 100! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanacak
GÜNDEM19 Mayıs 100 yaşında!
81 ilde kumar ve tombala operasyonu
GÜNDEM81 ilde binlerce mekâna baskın
Tehdit etti, kaçırmaya çalıştı, sokak ortasında dövdü
GÜNDEMTehdit etti, kaçırmaya çalıştı, sokak ortasında dövdü
GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji: Kuvvetli geliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X