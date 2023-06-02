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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
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Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Bursa'da lunaparklara kauçuk malzeme üreten fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alındı

Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
AA

Bursa'da lunaparklara kauçuk malzeme üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Bölgesi'nde lunaparklara kauçuk malzeme üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AKTAŞ: 30 ARAÇ VE 100'DEN FAZLA PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

AA'nın haberine göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekiplerinden bilgi alarak basın mensuplarına açıklama yapan Aktaş, yangın ihbarını aldıktan hemen sonra itfaiyenin müdahale ettiğini söyledi.

Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çalışıldığını vurgulayan Aktaş, "Polyester malzeme olduğu için çok ciddi duman veriyor. Ağır bir koku var. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor." dedi.

Aktaş, 30 araç ve 100'den fazla personelle yangına müdahale edildiğini belirterek "Şu an yangın kontrol altında, kısmi bir yanma var sadece arka tarafta. Tabii polyester malzemesi olduğu için, yoğun bir şekilde arka tarafa duman verdiği için sanki tüm üst taraf yanıyormuş gibi bir algı var. O kısmi yangını söndürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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