Bursa'da kayıp iki kız çocuğu bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikametlerinden 16 Kasım'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen İ.D. (12) ile Ç.S.Ç'nin (14) aileleri polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kız çocuklarının erkek R.Y. (16) ile müşterek hareket ettiklerini tespit etti.

R.Y'nin de kayıp müracaatının alınmasının ardından her üç çocuğun da gidebilecekleri yerler ekiplerce kontrol edildi. Ekipler, çocukları Gökdere Köprüsü'nün altında buldu.