Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Bursa'da korkunç olay! Tüfekle vurulan kargalar ağaca asıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Tüfekle vurulan kargalar ağaçlara asılı olarak bulundu. Öldürüp kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösteren hayvanseverler, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu

Bursa'da kargaları tüfekle vurup, ağaca astı
AA

Bursa'da hayvanseverler, av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösterdi.

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev) Başkanı Mefaret Özmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yıllardır sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Nilüfer ilçesinde sokak hayvanlarını beslerken çevredeki incir bahçesinde üzücü bir durumla karşılaştıklarını belirten Özmez, şöyle konuştu:

"Bu kişi kargaları tüfekle öldürdükten sonra ağaçlara asıyormuş. Ördek avlamak için yavru ördekleri de öldürüp astığı söyleniyor. Bahçede iki köpek de aç ve sefil durumda. Bahçe sahibi bu hayvanlara çok büyük eziyette bulunuyor. Ölenn kargaları gören diğer kargaların çırpınışlarını görmeniz lazım."

Özmez, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Katliam yapmıştı! Dehşet 'kan parası' detayı!
GÜNDEMKatliam yapmıştı! Dehşet 'kan parası' detayı!
Son dakika haberler... Konya'da duvar kırarak kuyumcu dükkanını soyan iki şüpheli yakalandı
GÜNDEMDuvar kırarak kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı!
Son dakika haberler... Hakkari'de şiddetli rüzgarda direkler devrildi, çatılar uçtu!
GÜNDEMHakkari'de fırtına esareti!
Kızının erkek arkadaşını tüfekle vurdu
GÜNDEMKızının erkek arkadaşını tüfekle vurdu
Son dakika haberler... Usulsüz kum alınan "Türkiye'nin Maldivleri" eski görüntüsüne kavuşturuldu 
GÜNDEMEşsiz dokusu zarar görmüştü! Salda'dan yeni görüntü!
Son dakika haberler... Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi!
GÜNDEMBeyzbol sopalı işkenceci çeteye operasyon!
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
GÜNDEMEmine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Son depremler listesi 10 Mayıs 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 10 Mayıs 2020
Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt! - Haberler
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı
Son dakika haberler! Korkudan evlerini terk etmişlerdi! İlaçlamada 20 tane daha çıktı
GÜNDEMKorkudan terk etmişlerdi! 20 tane daha çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X