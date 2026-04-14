        Haberler Gündem Bursa'da korkutan fabrika yangını

        Bursa'da mobilya fabrikası yangını

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında fabrikanın yandığını gören iş yeri yetkilisi Fırat G., sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 20:14 Güncelleme:
        Yangın sonrası iş yeri yetkilisi kriz geçirdi

        Bursa'daki yangın, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 282’nci Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sararken, yangını fark eden işçiler hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        İŞ YERİ YETKİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Yangın sırasında fabrikanın yandığını gören iş yeri yetkilisi Fırat G., sinir krizi geçirerek duvarlara yumruk attı. Elinden yaralanan Fırat G.’ye ilk müdahale bölgede hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerince yapıldı. Mesai arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı iş yeri yetkilisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

