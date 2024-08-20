Köy sakini Tahir Yılmaz ise, "6 kişi bu bahçeden geçiniyoruz. Benim de ailem var. Suyumuz kullanıldığı için geçinemiyorum. Benim mahsulüm kurumuş durumda. Sadece bu yılın değil gelecek sene için ürün verecek ağaçlarım da kurumuş durumda. Benim zararımı kim karşılayacak. Köyümüzde 500 kişi yaşıyor. 500 bireyin geçim kayağını tüketmiş durumdalar. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.