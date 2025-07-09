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        Haberler Gündem Bursa'da kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bursa'da kuyum imalathanesinde yangın çıktı

        Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:16
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        Bursa'da kuyum imalathanesinde yangın
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        Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyum imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Olayda yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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