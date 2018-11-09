Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. AA'nın haberine göre; Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde seyir halinde olan Ferhan T. (19) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada, 3 kişinin bindiği motosiklette bulunan Tolgahan A. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan motosikletteki kişilerden Kamiran A. (17) ile Numan T'yi (17), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kamiran A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Numan T'nin tedavisi sürüyor. Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

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