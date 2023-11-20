Bursa'da sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı
Bursa'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, denize kıyısı olan ilçelerde suyun taşmasına neden oldu
Bursa'nın ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Gemlik'te su birikintileri nedeniyle sahil kesimleri sular altında kalırken, yaklaşık 25 dakika süren şiddetli fırtına sonrası sahilde hasar oluştu.
SULAR MAHALLE ARALARINA KADAR GİRDİ
AA'nın haberine göre; fırtına nedeniyle denizden taşan sular, sahil bölgesini aşarak mahalle aralarına kadar ulaştı.
Denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.
SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Aşırı yağışlar, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Deniz taşkını nedeniyle sahil şeridi su altında kalırken, burada bulunan iş yerlerini su bastı.
Karacabey Belediyesi ve BUSKİ ekipleri,11 iş makinesi, 2 motopomp, 5 araç, 35 personel ile taşkına müdahale ediyor.