Bursa'da sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı Bursa'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, denize kıyısı olan ilçelerde suyun taşmasına neden oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 20.11.2023 - 01:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:26 facebook

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