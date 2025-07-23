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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da 'Çetkinler' suç örgütü çökertildi: 17 tutuklama

        Bursa'da 'Çetkinler' suç örgütü çökertildi: 17 tutuklama

        Bursa'da 'Çetkinler' çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 06:42 Güncelleme: 23.07.2025 - 06:42
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        Bursa'da 'Çetkinler' suç örgütü çökertildi: 17 tutuklama
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütünü takibe aldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu örgüt üyelerinin, elebaşı B.Ç'nin talimatıyla bazı eğlence mekanlarına "çökmeye" çalıştıkları, inşaatı devam eden bazı site dairelerine zorla el koyup sattıkları, bazı daireleri ise usulsüz sözleşmelerle kiralayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı.

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        Operasyonda, örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamındaki 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve 2 kesici alet bulundu.

        Teknik ve fiziki takiple ele geçirilen güvenlik kamerası kayıtlarında örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla bazı iş yerlerini ele geçirmeye çalıştıkları, kalabalık gittikleri bazı yerlerde ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarını darbettikleri görüldü.

        Ayrıca şüphelilerin bu yöntemle 6 farklı olaya karıştığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri B.Ç. ile Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K. ve R.Ö. hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

        Zanlılardan M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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