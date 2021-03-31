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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın: 2 bin tavuk telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın: 2 bin tavuk telef oldu
Tavuk çiftliği küle döndü, 2 bin tavuk telef oldu
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AA

Yenişehir-İznik Karayolunun 10. Köprüler Boğazı mevkiisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kümeslerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangında yaklaşık 2 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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