Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve yangın | Son dakika haberleri

        Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve yangın

        Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 03:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 03:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekstil fabrikasında patlama ve yangın
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        AA'nın haberine göre; patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        İtalya başbakanına soruşturma
        İtalya başbakanına soruşturma
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar