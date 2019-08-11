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Bursa'da yüzmek için girdiği derede yaşamını yitirdi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa

Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman (17),Düğüncüler Deresi'ne yüzmek için girdi. Dereye giren genç bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz genci bulmak için ailesi ve etraftaki vatandaşlar seferber oldu.

Aramaların ardından Duman, vatandaşlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı. Gence ilk müdahaleyi vatandaşlar ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Duman, kurtarılamadı.

Yunus Emre Duman'ın cansız bedeni incelenmek için otopsiye gönderildi.

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