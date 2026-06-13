Bursa'daki kazada 3’ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursanın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolunda seyir halinde olan Uğur A. idaresindeki otomobil ile Tahsin Tarık A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobildeki 3ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.