Bursa'daki kazada 3’ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:46 Güncelleme:
Bursanın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolunda seyir halinde olan Uğur A. idaresindeki otomobil ile Tahsin Tarık A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobildeki 3ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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